4 receitas tradicionais que são a cara das festas juninas

Está aberta a temporada de festas juninas. Diferentes em cada estado, elas mantêm viva a tradição com receitas saborosas, como estas, preparadas pela chef Ana Luiza Trajano.

Muito usado na culinária brasileira, o milho ganha protagonismo nas festas juninas. A lista de receitas com base nesse grão é longa e saborosa. Inclui pamonha, canjica, mungunzá, curau… “Adoro todas, principalmente a canjica”, diz a chef Ana Luiza Trajano. “Na minha família, que em parte é nordestina e em parte mineira, sempre comemoramos essas datas com um cardápio especial.”

Os festejos são herança da colonização portuguesa para homenagear os santos católicos Santo Antônio (no dia 13), São João (dia 24) e São Pedro (dia 29). “Para não perdermos nossas raízes, é fundamental mantermos as tradições vivas”, afirma Ana Luiza. E elas mudam bastante de um estado para o outro, até mesmo quanto aos pratos típicos.

“No Ceará, de onde vêm meus parentes, é comum servir nesta época o mungunzá salgado enriquecido com feijão-roxinho e carne de porco, como mostro logo a seguir. Já em Goiás, a pamonha doce ou salgada é a estrela da festa (veja na página ao lado).”

Outro ingrediente que não pode faltar no arraial é o amendoim. A chef ensina aqui a preparar com ele duas receitas simples e rápidas – o amendoim cozido com casca, que preserva ainda mais o sabor, e uma deliciosa paçoca caseira, que nada fica a dever às versões industrializadas.

Confira 4 receitas saborosas para festas juninas:

Fotos: Carol Gherardi (receitas) e Rogério Voltan (retrato) | Produção: Florise Oliveira | Concepção Visual: Lorena Baroni Bósio

