10 guloseimas que são novidade para a Festa Junina 2019

Com a chegada da Festa Junina , logo bate na gente aquela vontade de devorar as guloseimas com sabor junino. Paçoca, quentão, milho, pipoca, amendoim e tantas outras delícias marcam esse mês tão delicioso.

Porém, além das receitas possíveis de serem feitas em casa e dos quitutes encontrados nas quermesses de bairro, a Festa Junina também serve de inspiração para diversas marcas.

Fizemos uma seleção de produtos que trouxeram o sabor junino para seus produtos, que vão desde pipoca vegana, passando por paçoca de pamonha, até chocolate recheado com quentão! Confira:

1) PAÇOQUITA PIRÔ – Sabores: morango, tutti-frutti que pinta a língua, maracujá, maçã verde e pamonha. Pirô (de 150g e com 10 unidades) – Pamonha (de 300g com 20 unidades). Preço: sob consulta.

2) 10 PASTÉIS – Pastel de Paçoquita com Doce de Leite. Preço: R$ 8,00 (tamanho pequeno). É vendido de forma individual, sem entrar no rodízio.

3) SAUDÁVEL DA GI – Paçoca de Colher composta por apenas três ingredientes: amendoim torrado, açúcar de coco e sal do himalaia. Preço: R$ 27,90 (350g)

4) DANETTE – Danette Cocada e Danette Pé de Moleque Preço sugerido: R$ 4,99 (180 gramas)

5) SENHOR PUDIM Pudim de Paçoca e o de Quentão. Preços: Individual – R$ 13,00 | 600 gramas – R$ 54,00 | 1 kg – R$ 87.00 | 1,6 kg – R$ 140,00

6) SENHORA PIPOCA – Senhora Pipoca de Rapadura e Coco Sem lactose/glúten, estouradas no ar quente, zero conservantes e zero açúcar branco. Adoçada com rapadura e açúcar mascavo, com biomassa de banana (veganas). Preço: R$ 9,90 (100 gramas).

7) CROKISSIMO BOTECO (Santa Helena) – Amendoim nos sabores Picanha ao Alho, Pão de Alho e Frango à Passarinho. Preço sob consulta (90g).

8) SENHORA PAÇOCA – Paçoca vegana com amendoim, Castanha do Pará, Castanha de Caju, Pipoca de Rapadura&Coco da Senhora Pipoca, Coco, Gergelim preto e Açúcar Mascavo. Preço: R$ 57 ( caixa com 24 unidades).

9) TCHOCOLATH – Caixa Quentão 6 garrafinhas com ganache de quentão. Preço: R$ 25,00.

10) DUCKBILL – Cookie especial de pasta de amendoim. Preço: os cookies variam de R$ 9.90 a R$ 13,90.

