Gesto salva menina sequestrada. Veja como pedir ajuda em caso de violência

Dentro de um Toyota prateado, transitando pelo estado da Carolina do Norte nos Estados Unidos, uma jovem que estava sendo feita de refém por um homem de 61 anos, avisou, com um gesto, que precisava de ajuda para um outro condutor que passava perto do veículo. Ela teria visto no Tik Tok que um sinal feito com uma das mãos informa quando uma pessoa está em situação de violência doméstica.

Logo que notou o pedido de socorro o motorista acionou a polícia e disse que havia visto uma jovem passando de carro com um homem mais velho e parecia estar em apuros.

As autoridades conseguiram abordar o condutor do veículo a tempo e ao encontrar a menina viram que ela havia sido dada como desaparecida pelos pais desde terça-feira (2).

O homem que sequestrou a jovem foi reconhecido como James Herbert Brick, de 61 anos, e foi preso em flagrante. No celular do acusado também foi encontrada uma foto de uma outra menor de idade com uma pose sexual, de acordo com uma nota da polícia do condado de Laurel.

Como fazer o sinal

O sinal que salvou a jovem foi criado pela Fundação Mulheres Canadenses (Canandian Women’s Foundation)

no ano passado em razão do aumento de mulheres sendo agredidas em seus lares com o isolamento social causado pela Covid-19.

O sinal acabou virando viral no Tik Tok e consiste em fazer três gestos que informam que é necessário acionar as autoridades naquele exato momento. Para reproduzir você precisa:

1- Levantar a mão e deixar a palma voltada para a pessoa que deseja fazer o sinal.

2- Encoste o polegar na palma da mão.3- Dobre os dedos sobre o polegar.

3- Dobre os dedos sobre o polegar

