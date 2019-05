Ele cresceu! Veja como está o ‘Tonico’ de Chocolate com Pimenta

Você se lembra do pequeno Tonico do sucesso ‘Chocolate com Pimenta’? Interpretado pelo ator Guilherme Vieira, o personagem era filho de Ana Francisca (Mariana Ximenes), protagonista da novela.

O primeiro episódio da novela foi transmitido em setembro de 2003, ou seja, o ator tinha apenas 10 anos de idade quando interpretou o papel de Antônio da Silva Canto e Mello Albuquerque, o Tonico. Ele também ficou famoso por participar da TV Globinho e da novela O Beijo do Vampiro.

Mas por onde anda Guilherme hoje em dia? Aos 26 anos e longe das telinhas desde 2009, o ex-ator atualmente mora em Niterói e se dedica ao mundo dos jogos, trabalhando como produtor em uma feira de games. Seu visual também está bem diferente do garoto arrumadinho da trama das 18h.

Guilherme Vieira na época da TV Globinho

Guilherme começou sua carreira aos 2 anos de idade, estrelando em comerciais. Além de ‘Chocolate com pimenta’, ele também atuou em novelas como ‘América’ e o ‘Beijo do Vampiro’ e do filme ‘Xuxa e os Duendes’, em 2001.

