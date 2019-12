Xuxa comandará o programa Canta Comigo

Após a morte do apresentador Gugu Liberato, a Record já teria escolhido alguém para ficar em seu lugar no programa Canta Comigo. Segundo a jornalista Sônia Abrão, Xuxa será escalada para comandar a terceira temporada do talent show.

A emissora não emitiu um comunicado oficial, e nenhum apresentador foi definido ou anunciado até o momento. Caso a rainha dos baixinhos seja de fato escolhida, ela acumulará três programas: Dancing Brasil, The Four e o Canta Comigo.

Nesta quarta-feira (4), o programa fez uma linda homenagem a Gugu, tendo na platéia a própria Xuxa, Marcos Mion, Rodrigo Faro e Sabrina Sato.

