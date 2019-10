Xuxa posta foto fazendo topless e Instagram reprova

A apresentadora Xuxa Meneghel aproveitou o sol de fim de tarde deste domingo, 27, na laje de sua casa. Para comemorar o momento, tirou uma foto ao lado da cachorrinha Dana. Na legenda, escreveu: “Meu amor @junnoandrade foi pro teatro (um casamento feliz) e eu resolvi pegar o final de sol na laje com dana”. Na imagem ela aparece sem a parte de cima do biquíni. Apesar dos seios da apresentadora não estarem aparecendo, o Instagram marcou a imagem como “conteúdo delicado, que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador”. Ou seja, é preciso clicar sobre a foto para poder vê-la.

Os seguidores de Xuxa na hora protestaram. “E a foto dizendo que e “ sensitive content” clique para ver, abri e nao vi nada demais , apenas uma beleza natural. Acho q esse pessoal q denuncia fotos assim nem deveriam estar nas redes sociais”, escreveu @alessandra_faria13.

“Caramba já censuraram, não tem nada demais na foto”, contestou @gugassss. A @brunaduarte.rj ainda comentou: “Esquisito! Pra mim essa foto não abriu de primeira, pq o Instagram classificou ela como “conteúdo delicado” um negócio assim. Fui abrir até a foto com medo achando que era algo tenso de se ver! Aí era ela maravilhosa tomando sol, sem marquinha rs”.

Entre os comentários, também tinha muita gente elogiando o bronzeado de Xuxa e chamando a cantora de linda. Outros lembravam da importância do protetor solar.

Política do Instagram

Nas diretrizes de uso e funcionamento do Instagram, a rede social alerta para o uso de imagens indevidas, visando que “o Instagram continue sendo um lugar autêntico e seguro para inspiração e expressão”. Em um item, eles falam exatamente sobre nudez, caso em que se enquadraria a foto de Xuxa: ” Sabemos que há casos em que as pessoas talvez desejem publicar imagens de nudez de natureza artística ou criativa. No entanto, por vários motivos, não permitimos nudez no Instagram. Isso inclui fotos, vídeos e alguns conteúdos criados digitalmente que mostram relações sexuais, genitais e close-ups de nádegas totalmente expostas, além de algumas fotos de mamilos femininos. No entanto, fotos de cicatrizes causadas por mastectomia e de mulheres amamentando são permitidas. Nudez em imagens de pinturas e esculturas também é permitida”.

