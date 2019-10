Fernanda Souza chora em programa ao revelar momento díficil da vida

Fernanda Souza se emocionou ao falar de sua relação com seu pai, Eldes Souza, durante o programa Tempero de Família, apresentado por Rodrigo Hilbert no GNT. Seu pai faleceu no fim de 2013 e, segundo o site Extra, ela não conseguiu liberação da Globo para ir visitá-lo antes de sua morte porque estava em época de gravação.

A atriz lembrou do pai quando viu um jogo de dominó. “Meu pai gostava muito de dominó. É o tipo de coisa que, quando eu olho, me lembro dele. Quando ele morreu eu e minha irmã guardamos o dominó dele”, disse.

Fernanda também lamentou ter passado um tempo longe do pai quando criança porque precisou mudar para a Argentina para gravar Chiquititas. “Meus pais eram separados desde que eu tinha 3 anos, mas cresci numa boa, nunca tive trauma. Pelo contrário, adorava duas casas! Meu pai era presente e extremamente carinhoso, mas chegou uma época da vida que eu fui para Buenos Aires, então eu já não morei com meu pai dos três anos em diante. Fui para Buenos Aires com 12, depois para o Rio de Janeiro… então eu não tive o convívio que meus primos e minha irmã tiveram com meu pai”, contou a atriz.

Apesar disso, ela revelou ter feito de tudo para “recuperar o tempo perdido” durante o último ano de vida de Eldes. “No último ano de vida dele, eu fazia de tudo para ficar perto: ia até São Paulo, pegava o meu pai, enfiava no carro com cadeira de rodas mesmo e ia para a minha casa do interior. Fazia tudo por ele, ele era meu filho”.

Leia mais: Rainha passa recado sutil a Harry e Meghan

+ Caio Castro revela relação com Grazi Massafera

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?