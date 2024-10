Xuxa, Madonna, Taís Araujo e mais: 14 famosas sem maquiagem

A maioria das celebridades costuma publicar fotos apenas se estiverem maquiadas. Acompanhar essas imagens frequentemente nos leva a cultivar um ideal de beleza irreal. Por isso, quando figuras como Xuxa Meneghel, Madonna e Taís Araujo aparecem em fotos sem maquiagem, elas promovem um movimento de autoaceitação.

A seguir, confira algumas personalidades mostrando sua pele real!

Eliana

A apresentadora Eliana compartilhou um registro sem maquiagem em seu Instagram. “Resolvi postar esta foto porque ela me revela do jeito que sou e como mais gosto de viver, sem grandes produções, livre, leve e natural”, disse a famosa.

Taís Araujo

A atriz Taís Araujo também escolheu mostrar aos seus seguidores como é sua pele natural. “Resolvi postar essa foto meio bagaceira com a cama por fazer, porque essa também sou eu. Nem sempre glamourosa (como podem ver), pra dizer que vocês não conversam com uma agência ou um robô, vocês falam comigo”, afirmou.

Maiara

A cantora Maiara, da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, apareceu nos stories do Instagram sem filtro e make. “Minha cara está sem filtro mesmo, vocês sabem que ela está assim, mas a doutora já está dando um jeito”, brincou a artista.

Helen Ganzarolli

Helen Ganzarolli registrou sua beleza natural enquanto curtia um dia ensolarado. A apresentadora disse aos fãs que era seu day off, ou seja, uma folga do trabalho para ter aquele momento de relaxamento e descanso.

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar publicou em seu perfil do Instagram um conjunto de fotos dos seus últimos dias. Entre as imagens, a artista mostrou aos fãs como é sua pele sem as produções.

Xuxa Meneghel

A apresentadora Xuxa Meneghel usou suas redes sociais para compartilhar um dia de curtição ao ar livre. Ela estava usando biquíni, tinha alguns de seus cabelos brancos à mostra e não usava maquiagem.

Rihanna

Quem também resolveu publicar uma foto sem make ou filtro foi a cantora Rihanna, que também é dona da marca Fenty Beauty. A artista recebeu uma enxurrada de elogios nos comentários.

Angélica

Outra famosa que compartilhou uma imagem sem produção foi a apresentadora e atriz Angélica. A foto sem maquiagem não é exceção em seu feed, afinal ela tem o costume de dividir com seus seguidores publicações em que está com a pele natural.

Flávia Alessandra

Flávia Alessandra também optou por revelar como é seu rosto sem maquiagem. A atriz geralmente aparece com visuais leves, sem muitos produtos no rosto.

Paolla Oliveira

Mais uma celebridade que está habituada a aparecer sem make em público, Paolla Oliveira publica imagens suas com a pele limpa para mostrar sua beleza natural.

Madonna

Madonna é uma das cantoras mais famosas de todos os tempos. Se em suas redes sociais e seus trabalho ela gosta de maquiagens marcantes, na vida real a artista muitas vezes aparece livre de produções para curtir o dia a dia com praticidade.

Ludmilla

Cantora de funk e pagode, Ludmilla registrou um momento na piscina, à noite, em que ela aparece sem maquiagem, e compartilhou com seus fãs.

Iza

Iza postou uma foto de um momento em que não estava com maquiagem. A cantora apareceu com seus cabelos naturais e mostrou sua pele sem produções. Os fãs reagiram com muitos elogios.

Alessandra Negrini

Alessandra Negrini usou suas redes sociais para compartilhar uma imagem sem filtro ou make. A atriz tem bastante costume de aparece natural e normalmente não passa maquiagem.

