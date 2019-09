Xuxa: “Luciano disse que precisaria casar para ter filho. Eu não queria”

Durante entrevista no programa “Amigos, sons e palavras”, do Canal Brasil, com Gilberto Gil, Xuxa relembrou fatos do passado e, inclusive, sobre sua decisão de se tornar mãe.

Leia também: Luciano Szafir abre álbum de fotos inéditas com Sasha ainda pequena

A primeira convidada da segunda temporada do programa revelou ao cantor que decidiu ser mãe por causa do “relógio biológico” e que chegou na época a pensar em fazer inseminação artificial nos Estados Unidos. “O Luciano [Szafir] disse que a gente precisaria casar para ter filho. Eu não queria. Pensei em inseminação, mas depois decidimos que ela teria um pai, e já na primeira relação sexual sem camisinha, eu engravidei”, afirmou Xuxa.

No bate-papo a apresentadora de 56 anos ainda revelou detalhes da personalidade de Sasha. Segundo ela, a filha foi criada para ser livre nas suas escolhas profissionais. “Não passou pela minha cabeça ter uma ‘Xuxinha’, a pessoa que poderia entrar no meu lugar. Ela não nasceu para isso. Sasha tem a capacidade de fazer o que quiser. Ela é muito inteligente. A cabeça que ela tem com 20 anos eu não tinha de jeito nenhum”, disse na ocasião.

+ Ao lado de Xuxa, Diego Hypolito posta primeira foto com namorado

Homenagem de Luciano Szafir

Recentemente, Luciano Szafir surpreendeu a filha Sasha Meneghel e seus seguidores com fotos de momentos raros de quando Sasha era pequena. Com a legenda “TBT com você minha pequeninha, você cresceu ah! Te amo”, ele encheu o feed de amor e nostalgia com os registros.

Leia mais: Gugu Liberato posta foto com filhos em comemoração aos 90

+ Gravidíssima, Fernanda Lima mostra barriga “sem filtro e sem censura”