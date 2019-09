Gugu Liberato posta foto com filhos em comemoração aos 90 anos da mãe

Gugu Liberato usou seu Instagram na última sexta-feira (6) para publicar as fotos em comemoração ao aniversário de sua mãe. Maria do Céu, a mãe do apresentador, celebrou seus 90 anos em Portugal numa festa em família.

O artista postou fotos em que aparece ao lado dos filhos, João Augusto, de 17 anos, e das gêmeas Sofia e Marina, de 15 anos. Quem também compareceu à comemoração foi sua esposa, Rose DiMatteo, entre outros parentes.

Discreto nas redes sociais, Gugu estava empolgado com a ocasião e surpreendeu aos fãs postando um carrossel cheio de fotos da festa, incluindo o convite da celebração e uma foto do bolo.

Confira abaixo as fotos do aniversário de Maria do Céu, mãe do apresentador:

