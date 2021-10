Kate e William quebram maldição de casamentos conturbados na realeza

Atualizado em 4 out 2021, 15h06 - Publicado em 4 out 2021, 14h58

O príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, celebraram 10 anos de casados neste ano com novos retratos fotográficos do casal. Somando os anos de namoro dos dois, o tempo de relacionamento vai para 18 anos, algo admirável dado ao passado familiar de William.

Brilhando em looks deslumbrantes no tapete vermelho ou explorando a natureza com seus três filhos, os duques de Cambridge sintonizam uma união como cônjuges e parceiros solidários no casamento e na criação dos pequenos.

O historiador real Robert Lacey observa que o relacionamento estável dos dois contrasta com as gerações anteriores de casamentos reais conturbados. “A Casa de Windsor tem um histórico abismal de fracasso matrimonial, mas William quebrou o ciclo”, afirmou à People.

Para Lacey, Kate tem grande papel no sucesso do casamento, por isso ele a descreve como uma “forasteira empática de origens de classe média”. Além disso, a tradição familiar da duquesa é mais estável do que a de seu marido.

Enquanto os pais de Kate, Carole e Michael Middleton, estão juntos e felizes em um casamento de 41 anos, o casamento do príncipe Charles com a princesa Diana acabou no décimo aniversário, sendo que o fim foi oficializado pelo divórcio conturbado anos depois.

O historiador afirma que Kate compreende a importância de seu papel como futura monarca e mãe de um futuro rei e de membros da realeza, por isso sabe que estabilidade é fundamental no futuro da família.

Robert aponta que ela e William “se concentraram em trabalhar para garantir que todos os três filhos [príncipe George, princesa Charlotte e o príncipe Louis] aproveitem a infância pacífica que iludiu William e Harry”.

Jamie Lowther-Pinkerton, ex-secretária particular do casal, disse à People que William “tem a experiência de saber onde fica a instituição e vê-la evoluir”, enquanto Kate “traz essa consciência pragmática de como é ser de uma família decente e realista”.

“Eles têm um vínculo sólido ao longo dos últimos 10 anos. Se você tivesse vasculhado o reino, não teria conseguido um par melhor, francamente”, finalizou.