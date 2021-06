Novos detalhes revelam briga feroz entre William e Harry por Meghan Markle

No sábado (19), o jornal The Times, do Reino Unido, publicou um novo trecho de Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult, livro de Robert Lacey sobre detalhes do rompimento entre os irmãos William e Harry.

Num primeiro momento, o especialista em Família Real, que é consultor de The Crown, havia concordado com os boatos que William e Harry tinham brigado após William afirmar que a relação do irmão com Meghan estava indo rápido demais.

Segundo Lacey, a relação dos irmãos tinha melhorado e as brigas haviam se atenuado após a cerimônia de casamento de Harry. Porém, a trégua acabou quando, em outubro de 2018, William descobriu que um funcionário do palácio estava acusando Meghan de praticar bullying.

William teria confrontado o irmão primeiro por telefone e, depois, pessoalmente, o que gerou uma “briga feroz e amarga”, como descreve Lacey. Em seguida, William removeu Harry e Meghan do escritório que eles dividiam. “O William colocou o Harry para fora”, disse uma fonte a Lacey.

“Quando Harry entrou numa defesa inflamada da mulher, seu irmão persistiu. Harry desligou o telefone com tanta raiva, então William foi falar com ele pessoalmente. O príncipe estava horrorizado pelo que ele tinha acabado de ouvir sobre o comportamento de Meghan e ele queria ouvir a posição de Harry. AO confronto entre os irmãos foi feroz e amargo”, fala um trecho do livro.

Quando as acusações vieram à tona, Meghan refutou todas e um inquérito foi aberto no palácio para investigar. Lacey também afirma no livro que Kate Middleton sempre foi cautelosa com Meghan e que William apenas confirmou, com as acusações, o pé atrás em relação a Meghan. Ele diz que um funcionário do palácio falou que “parecia que as pessoas se sentiam atropeladas por Meghan” e que “os funcionários não sabiam como lidar com ela”.