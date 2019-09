William Bonner e Renata Vasconcellos recebem presente especial no JN

Jessica Senra, que apresentou o Jornal Nacional no sábado (7), durante o rodízio especial de aniversário do telejornal, confeccionou joias para William Bonner e Renata Vasconcellos. Em seu Instagram, ela compartilhou fotos superfofas do momento em que entregou o mimo à âncora.

“Minha mãe me ensinou a nunca chegar na casa de alguém de mãos vazias… Imagina chegar na ‘casa’ de duas pessoas que você admira?! Tinha que levar algo especial, único, como eles são, que marcasse esse momento para a vida inteira. Então eu mesma fiz este presente… E, pela reação da Renata Vasconcellos, ela gostou de receber tanto quanto eu gostei de fazer!”, escreveu. Renata recebeu uma pulseira e Bonner, abotoaduras.

Jessica, além de jornalista, é também aprendiz de joalheira e compartilhou, nos stories, o processo de criação das joias que entregou a Bonner e a Renata:

Jessica Senra confeccionando as joias que entregou a William Bonner e Renata Vasconsellos

