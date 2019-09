Ex de Wesley Safadão insiste na reparação pública do cantor

Não houve acordo entre Wesley Safadão e Mileide Mihaile. A briga judicial do ex-casal parece estar longe de acabar. Na audiência de conciliação, que aconteceu nessa terça-feira (23), os dois saíram ainda sem acordo. Mileide, que está processando Dona Bill, mãe de Safadão e também a atual esposa do cantor, Thyane Dantas Oliveira, quer uma reparação pública quanto à acusação de que chefiou ou incentivou grupos de perfis fakes a atacarem e ex e sua família nas redes sociais. Ela também quer que o cantor pague os custos do processo. A investigação sobre o caso está sendo conduzida pela Justiça e ainda não foi concluída.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Em uma nota, o Safadão diz que dos três pedidos que Mileide fez, dois não poderiam ser atendidos porque um deles é de se pronunciar publicamente a excluindo da envolvimento quanto aos ataques das redes sociais. “Isso não podemos fazer, pois existe uma investigação na Justiça sobre isso e só a Justiça vai poder afirmar se ela tem ou não os perfis fakes”, disse Safadão.

Em nota ao colunista Léo Dias, Mileide diz que não vai desistir do pedido de desculpas públicas. “Esse processo é mais moral do que financeiro, pois fui acusada de ser responsável por ataques na internet, e isso é mentira”, disse ela em uma nota. “”Não abro mão da reparação dos custos gerados após as afirmações caluniosas e difamatórias contra mim. Eu apenas movi o processo porque fui alvo de acusações criminosas por parte deles”, disse ela.

Leia mais: Polícia apura se mulher morta com tiro no peito foi vítima de feminicídio

+ Ficou mais fácil: Carteira de Trabalho Digital já está em vigor

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade