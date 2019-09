Ficou mais fácil: Carteira de Trabalho Digital já está em vigor

Para facilitar a vida dos brasileiros, a partir desta quarta-feira (25), a versão digital da Carteira de Trabalho, que tem o mesmo valor do documento físico, já está disponível.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia informa que a opção deve diminuir a burocracia e os custos para trabalhadores e empregados.

Com as novas regras, as anotações que antes ficavam na CTPS de “caderninho azul” devem ser realizadas eletronicamente. Para acompanhar essas anotações, o trabalhador precisa baixar o aplicativo especialmente desenvolvido para celulares (com versões IOS e Android) ou acessar este site.

Como vai funcionar na prática?

Quando for contratado, o novo empregado poderá informar ao empregador apenas o número do CPF no lugar da Carteira de Trabalho física. Assim, o registro será atualizado totalmente online. Mas, atenção, a versão digital só valerá para empresas que utilizam o eSocial, sistema do Governo.

Quem tem direito?

O documento digital está previamente emitido para todos os brasileiros e estrangeiros que estejam registrados no Cadastro de Pessoa Física (CPF). Para ter acesso ao documento, o trabalhador precisa criar uma conta de acesso no site do Governo do Brasil.

Leia também: Bolsonaro diz “I Love You” para Trump

+ Pais de Ágatha falam pela primeira vez sobre a morte da filha

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade