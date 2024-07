Tulla Luana fala sobre fama, haters e diagnóstico errado de esquizofrenia

Tulla Luana, aos 54 anos, continua a se reinventar como uma das criadoras de conteúdo mais hilárias — e polêmicas — da internet. Sem medo de falar o que pensa, a Web Diva, como é conhecida, acumula mais de 4 milhões de curtidas no TikTok, 305 mil inscritos no Youtube e 304 mil seguidores no Instagram.

Os números impressionantes fazem jus às pérolas e bordões repetidos por Tulla que, hoje, já estão eternizados na cultura da internet. Não é à toa que ícones mundiais como Madonna e Lady Gaga já repostaram alguns dos memes da Web Diva em suas redes sociais.

Agora, depois de 14 anos como influenciadora, a personalidade se vê pronta para dar novos passos na carreira. A seguir, você confere o nosso papo com Tulla Luana, que reflete sobre a sua trajetória, saúde mental e ambições para o futuro. Confira:

Onde tudo começou

Tulla afirma que, muito antes de começar na internet, já lutava pelos direitos do consumidor. “Se algo viesse errado, eu corria para o 0800 pedir a troca ou apenas sinalizar que o serviço precisaria melhorar. Então, certo dia, enquanto jogava Colheita Feliz [jogo do antigo Orkut], entrei em uma promoção de chocolate que prometia dar moedas verdes aos usuários”, conta.

No entanto, em vez de ganhar moedas verdes, a influenciadora acabou recebendo moedas douradas (menos valiosas para o game). Revoltada com a injustiça, Tulla decidiu gravar um vídeo expondo a propaganda enganosa da marca.

O que ela não imaginava é que a publicação tomaria proporções tão grandiosas: “Quando eu vi, estava sendo comentada na internet toda, pois muita gente também caiu nessa. E aí, pronto: estou aqui há quase 14 anos”, diz.

Continua após a publicidade

Os desafios da fama

Logo que começou a viralizar, Tulla passou a receber inúmeros ataques (incluindo ameaças de morte): “Eram os trolls, que hoje chamamos de haters. As pessoas falavam que eu era golpista, que estava lutando pelos direitos do consumidor apenas para levar vantagem”, desabafa.

A influenciadora também via, frequentemente, montagens suas e de seu marido, João Carlos, em cartazes que os classificavam como “procurados pela justiça”. Em inúmeras ocasiões, Tulla precisou ir à delegacia para abrir boletins de ocorrência. “Até hoje ainda sou ameaçada, porém, quem não tem hater não é famoso”, brinca.

Lidando com os ataques

Para não se deixar abalar, a criadora de conteúdo conta que sempre tentou levar as piadas na esportiva. “Se tiravam sarro de mim, eu tirava sarro do povo. Isso, claro, tomando as devidas precauções. Em meu casamento, por exemplo, precisei contratar escoltas armadas para garantir a minha segurança, do João e da Pretty [a cachorrinha de Tulla]”, revela.

A influenciadora também se resguarda ao optar por não participar de tantos eventos, preferindo ser criteriosa em relação aos convites que recebe. Em suas famosas lives na internet, João, marido de Tulla, permanece o tempo inteiro moderando os comentários, a fim de filtrar mensagens maldosas.

Continua após a publicidade

“Eu também tenho uma equipe jurídica. Antigamente isso não era necessário. Porém, hoje, para estar na internet, é necessário ter um bom jurídico e um psicológico em dia”, declara.

Saúde mental e o diagnóstico errôneo de esquizofrenia

Lidar com ataques de haters e ameaças de morte não é tarefa fácil. Agora, lidar com isso sendo alguém diagnosticado com esquizofrenia, sem dúvidas, é impensável. Contudo, essa foi a realidade de Tulla por muitos anos. “A medicação me deixava tão poderosa quanto surtada. Eu achava que ninguém poderia me atingir, e me sentia acima de todo mundo. Com o tempo, compreendi que não era bem assim”, conta.

Sobre o diagnóstico errôneo de esquizofrenia, Tulla explica: “Passei 13 anos acreditando nisso. Tudo começou quando eu estava trabalhando como auxiliar administrativo. Eu estava sob muita pressão, aprendendo inúmeras tarefas. E aí, a pessoa que estava me ensinando os processos precisou ir para outro setor”, diz. A pressão apenas se intensificou.

Então, certo dia, enquanto mexia no computador, a criadora de conteúdo teve a visão completamente interrompida. “Eu enxergava apenas uma tela verde em minha frente, fiquei apavorada”, relembra.

O primeiro passo foi consultar um neurologista. Porém, após realizar uma série de exames criteriosos, que não encontraram nada de errado, Tulla foi aconselhada a buscar um psiquiatra.

Continua após a publicidade

Foi nesse período que Tulla Luana recebeu o diagnóstico de esquizofrenia pela primeira vez. “Passei por cinco profissionais, e um copiava o diagnóstico do outro. Alguns ainda aumentavam as medicações. Nisso, eu tinha uma série de surtos que, posteriormente, acabaram virando meme.”

Tudo mudou quando ela e João Carlos decidiram passar um ano vivendo em Maceió. “Lá, precisei buscar um novo psiquiatra para obter as receitas e comprar os remédios. Então, passei com a doutora Betânia, que conversou durante duas horas comigo, analisando a minha situação. Ao final da consulta, ela virou para mim, e disse: ‘Tulla, você não é esquizofrênica’”.

A influenciadora veio às lágrimas no consultório. “Foi como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas. Desde lá, voltei para São Paulo, e me consultei com mais dois especialistas. Ambos concordaram com Betânia: meu diagnóstico realmente havia sido um grande equívoco,” afirma.

Sete anos se passaram desde que o diagnóstico foi corrigido. Hoje, Tulla Luana trata uma série de condições, como ansiedade, depressão, pânico e bipolaridade. Todavia, agora, a influenciadora toma as medicações corretas, que contribuem de forma assertiva para o seu bem-estar. “É uma nova vida”, declara.

Tulla Luana não é um personagem

Mesmo com todas essas experiências, a personalidade afirma que muitos ainda acreditam que ela é um personagem. “Quem me dera este ser o caso. Hoje em dia eu trato esteatose hepática e tenho problemas de memória, em decorrência das medicações fortíssimas que eu tomava”, revela.

Continua após a publicidade

O foco da personalidade, atualmente, é recuperar as oportunidades perdidas: “Perdi a chance de entrar no Big Brother e de fechar publis com grandes marcas. Muitas oportunidades enormes me escaparam”, desabafa. “Eu saía para matar ou morrer.”

Outro fator que também a ajudou a alcançar uma maior lucidez frente a sua carreira foi entender que, em sua vida privada, ela não precisava replicar a sua persona pública. “Eu já estava acreditando que eu realmente era a Web Diva Tulla Luana no registro. Porém, Web Diva é a minha marca. Eu sou, de fato, a Tulla Luana. Mas até chegar neste ponto, passei por momentos horríveis. Inúmeras brigas com o João, confrontos com pessoas que não tinham culpa. Eu transformava pequenas coisas em um grande monstro”, explica.

A relação de Tulla com os seus próprios memes

Perguntada sobre a sua relação com alguns de seus vídeos mais controversos, a influenciadora afirma não conseguir assistir a determinados conteúdos. “Cheguei a deletar alguns vídeos do meu canal, porque não dá mesmo. Alguns eu até acho engraçado. Outros, olho para o meu marido e pergunto: ‘Eu realmente falei isso?’”, conta, em meio a risadas.

Aliás, Tulla revela quais são seus três vídeos favoritos: “Em primeiro lugar, o vídeo da Colheita Feliz, pois foi onde tudo começou”, explica.

Logo em seguida, a criadora de conteúdo afirma que escolheria o seu vídeo respondendo os comentários da escritora Rosana Hermann, que, na época, declarou que Tulla não possuía esquizofrenia (algo que, por ironia do destino, acabou sendo verdade).

Continua após a publicidade

“Quando eu voltei com um novo diagnóstico, ela foi até o Facebook e falou: ‘Eu tinha dito lá atrás que você não tinha’. Eu só apaguei. Entendo que ela é casada com um psiquiatra, porém, eu não estava sendo tratada por ele. Então, eu precisava acreditar naqueles que estavam me vendo. O que eu poderia fazer?”, reflete.

Para fechar o pódio, Tulla Luana elege o seu vídeo sobre a CPFL como um dos melhores de sua trajetória (algo que nós definitivamente concordamos).

Relação com o público LGBT

Seja em 2010, durante a época do Orkut, ou após 2020, com a nova popularidade que Tulla alcançou com o surgimento do TikTok, um público se manteve constantemente fiel à influenciadora: a comunidade LGBT.

Para Tulla, tamanha identificação da população queer com o seu trabalho é decorrente de sua postura feroz frente às injustiças. “É um público que sempre precisa estar lutando por direitos, assim como eu também preciso”, declara.

Inclusive, no mês passado, a estrela foi convidada para a 24ª Parada LGBT de Campinas. Lá, a influenciadora conta que recebeu elogios sobre a sua trajetória: “Eles disseram que, diariamente, todos precisavam ser uma ‘Tulla Luana’, lutando, com fúria de viver, sem medo de ser feliz. E eu sou assim: se eu tiver que falar, vou falar. Atualmente de uma forma diferente, claro. Fico contente que isso seja uma inspiração. Passei por muitas coisas, mas agora, estou colhendo os frutos de tudo o que lutei para alcançar.”

Por aqui, mal podemos esperar pelos novos capítulos da trajetória empolgante, imprevisível e hilária da Web Diva.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.