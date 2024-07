Maíra Cardi: “Não sou uma boa mãe e talvez nunca seja”

Maíra Cardi usou as redes sociais para desabafar sobre os desafios da maternidade. A influenciadora dividiu as inseguranças ao criar a filha Sophia, de 4 anos, fruto de seu casamento com o ator Arthur Aguiar.

“Eu errei e erro muito. Sou cheia de erros e limitações. Acho que não sou uma boa mãe“, disse ela, que também é mãe de Lucas, de 22 anos, de um relacionamento anterior.

“Sou boa o bastante para criar meus filhos como deveria. Não tenho o dom de brincar, e me sinto muito culpada por isso! Quem é mãe entende esse sentimento de ser insuficiente”, explica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi) Continua após a publicidade

“Criei o Lucas a muito custo. Uma menina de 17 anos, pegando ônibus e metrô lotado, sendo ‘abusada’ no esfrega esfrega dos masculinos doentes, não era opcional a 25 anos atrás. Trabalhei para pagar as contas de gente grande. Acordando às 4 da manhã, e estudando à noite e chegando à meia-noite para passar a madrugada acordada amamentando. Eu não dei tempo de qualidade para meu filho Lucas. Na verdade, eu não dei tempo nenhum”, recorda Maíra.

Na postagem, ela faz uma autoanálise. “Eu não sou uma boa mãe e talvez nunca seja, mas eu faço tudo o que posso e não posso por eles. Eu amo meus filhos incondicionalmente, eu mato e morro por eles, eu brigo com o mundo e vou presa se for preciso.”

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.