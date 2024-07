Juliana Paes revela que libido diminuiu durante “Pedaço de Mim”

Juliana Paes, capa da CLAUDIA de julho, revelou que gravar a série “Pedaço de Mim”, que estreou no último dia 05 na Netflix, mexeu com sua vida sexual.

A atriz conta que interpretar Liana, uma mulher que sonha em ser mãe mas, após ser vítima de um estupro, recebe o raro diagnóstico de superfecundação heteroparental (fica grávida de gêmeos de diferentes pais), fez com que seu desejo diminuísse temporariamente.

“Liana tem componentes na história que também são parte da minha vida, como o casamento, os filhos e o medo do que as pessoas vão dizer. Viver a personagem também diminuiu a minha libido. Lembro que conversei com meu marido sobre isso e precisei terminar as gravações para me regular novamente. Nunca sofri violência sexual, mas pude vislumbrar a dor e o esfacelamento espiritual que isso traz”, explica à revista. Juliana é casada desde setembro de 2008 com o empresário Carlos Eduardo Baptista.

À CLAUDIA, Juliana também diz como é o relacionamento no dia a dia. “É briga pra caramba! A verdade é essa. Eu e Dudu somos pessoas muito diferentes. Antes achava que isso era um problema. Aí percebi que, na verdade, está tudo bem. As discussões são nada mais do que repactuar nossa relação”. Leia a entrevista completa!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Continua após a publicidade

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Continua após a publicidade

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.