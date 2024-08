Virginia rebate polêmicas envolvendo os filhos: “Bora para a justiça”

A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca viu seu nome virar um dos assuntos mais comentados da internet nos últimos dias. O motivo: o boato de que sua primogênita não seria a filha biológica de Zé Felipe, mas sim, de seu ex-namorado, Pedro Rezende.

No entanto, ela afirmou que não irá ignorar as publicações sobre o assunto e mostrou que já está reunindo provas. Entenda!

Virginia busca provas para processar quem espalha boatos sobre ela

Depois de passar a última segunda-feira (26) distante do assunto que inflamava as redes sociais há dias, Virginia Fonseca decidiu falar. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora publicou uma sequência de stories em que mostra que está reunindo os posts que citam seu nome e o boato de uma possível traição dela.

No print, ela mostra ter um grupo para reunir as provas, e escreve “absurdos que eu preciso ler” ao circular o texto de um vídeo que, além de reforçar os boatos sobre a paternidade de Maria Alice, ainda insinua que o bebê que está gestando atualmente seria filho de Neymar.

Continua após a publicidade

“Toda equipe pegando tudo e encaminhando para o jurídico. Nem que eu precise contratar 50 advogados só para ficar por conta disso”, afirmou. Virginia ainda reforçou que não pede para que gostem dela, mas que exige respeito a sua família. “Eu vivo por eles, é meu bem mais precioso, não vou aceitar mais. Aguentei até hoje. Agora, bora pra justiça”, completou.

Ela pediu ainda ajuda para que os seguidores enviem os posts que encontraram nas redes sociais. No site, nós te explicamos a origem de todos os rumores envolvendo Virginia.

Continua após a publicidade

