Mariah Carey revela morte da mãe e irmã no mesmo dia: “Coração partido”

Mariah Carey, ícone da música pop mundial, revelou estar passando por um luto após perder a mãe, a cantora de ópera, Patricia Carey, e a irmã, Alison Carey, no mesmo dia. A declaração foi concedida com exclusividade à revista People.

Segundo o portal, Carey teria passado alguns dias com a mãe antes de seu falecimento e que, momentos após a perda da matriarca, durante o mesmo fim de semana, teria recebido a notícia do falecimento da irmã mais velha.

“Meu coração está partido por ter perdido minha mãe no último fim de semana. Infelizmente, em uma trágica reviravolta de eventos, minha irmã também perdeu a vida no mesmo dia”, revelou Mariah em uma declaração ao portal.

“Sinto-me abençoada por ter conseguido passar a última semana com minha mãe antes de seu falecimento”. Até o momento, a causa da morte, tanto de Patrícia quanto de Alison não foram divulgadas pela assessoria da cantora.

Continua após a publicidade

Patricia Carey, mãe de Mariah, era cantora de ópera e preparadora vocal formada pela Juilliard School, uma das academias de artes e música mais influentes do mundo. Durante seu casamento com Alfred Roy Carey, de 1960 a 1973, Patricia teve três filhas: Alison, Mariah e Morgan.

Embora Mariah tenha herdado o talento vocal da mãe, as duas, segundo fontes próximas, não mantinham um relacionamento estável.

Continua após a publicidade

Já Alison Carey, irmã mais velha da cantora, também teve uma trajetória marcada por altos e baixos ao longo de sua vida.

Em uma entrevista para a TV americana, em 1995, Alison revelou ter sido criada por Alfred após o divórcio dos pais e que a maneira como foi criada era “totalmente diferente” da irmã famosa.

Após engravidar, aos 15 anos, Alison teria abandonado a escola, e durante esse mesmo período, se tornou dependente química, segundo relatos de Mariah em entrevista a jornais e revistas.

Já em 2016, a primogênita teria sido presa duas vezes ao ser flagrada em situação de prostituição, e mais recentemente, em 2020, teria sido condenada novamente pelo mesmo crime.

Shows no Brasil

Até o momento, nenhuma das apresentações no qual Mariah Carey está confirmada no Brasil foram canceladas, segundo a assessoria dos eventos. A cantora se apresenta em São Paulo, no Estádio do Allianz Parque, no dia 20 de setembro, e no Rock in Rio, no Palco Sunset, no dia 22.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.