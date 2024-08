Iza superou traição na gravidez e voltou com Yuri Lima? Entenda!

A cantora Iza e Yuri Lima reataram o namoro? Ao que tudo indica, a resposta pode ser positiva. Isso porque, segundo uma fonte ouvida pelo jornalista Leo Dias, o jogador de futebol teria realizado uma chamada de vídeo com a superestrela brasileira, a chamando de “amor”. Ainda de acordo com o jornalista, o rapaz conseguiu presenciar a conversa por estar dentro de uma loja de sapatos.

Ao ser questionada por inúmeros veículos de comunicação, a assessoria da artista apenas afirmou “não ter nada a declarar”, nem confirmando ou negando os boatos. O posicionamento neutro, claro, atiçou ainda mais a curiosidade do público.

Yuri voltou a frequentar a casa de Iza

Vale ressaltar que, na semana passada, os representantes da voz de “Pesadão” chegaram a declarar que, apesar dos dois não terem reatado, Yuri havia voltado a frequentar a casa da estrela. “É algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala [filha do casal] vai morar”, disseram em comunicado. A possibilidade de uma reconciliação não agradou os fãs da cantora, certamente.

Iza foi traída na gravidez por Yuri Lima

Em julho deste ano, Iza, grávida de Yuri Lima, usou a sua conta no Instagram para revelar que havia rompido o relacionamento com o jogador de futebol.

“Ele me traiu, não acredito que tô falando isso, mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela antes de ficar comigo, mantinha conversas, nunca parou de conversar com ela e vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida, mantinha conversas com ela em altos níveis, e para mim isso já é uma quebra de confiança muito grande. O próprio Yuri deve tá recebendo essa notícia agora de surpresa”, revelou

Iza chegou a pedir desculpas aos pais de Yuri por expor o acontecido, explicando que não havia como esconder. Na época, eles estavam juntos há pouco mais de um ano, com a gestação sendo anunciada em abril. Relembre o post:

