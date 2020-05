Violão de Kurt Cobain será leiloado em junho

A família foi contra e há anos conseguiu impedir, mas agora perdeu a batalha. O violão acústico de Kurt Cobain, que ele tocou no clássico MTV Unplugged em 1993, vai a leilão. A briga que se arrasta desde que a filha do vocalista e compositor do grupo Nirvana, Frances Bean Cobain, se separou do primeiro marido, Isaiah Silva. Frances Bean é a única herdeira de Cobain, e tinha em sua posse o violão. Ela se casou em segredo com Silva, um músico sem muito destaque, mas, quando se separaram dois anos depois em um divórcio litigioso, ele ficou com o violão Martin D-18E 1959. Segundo Silva, Frances Dean deu o violão como presente de casamento. Indiferente ao que ele alegou, nos papéis de divórcio a herdeira pediu o instrumento de volta. Courtney Love, mãe da cantora, disse na época: “Não é dele. É uma herança valiosa da família. Não é dele para ficar”. O leilão, anunciado para o dia 20 de junho no site Julien’s Auctions, especializado em memorabilia de lendas da música. O site não revela quem cedeu a peça para a venda, mas ressalta que Kurt Cobain apareceu com o violão na capa da Rolling Stone apenas 5 meses antes de sua trágica morte. A revista chamou a foto como seu último auto retrato. – Histórico familiar com drogas e ameaças O casamento entre Kurt Cobain e Courtney Love foi, para resumir, conturbado. A cantora e atriz, conhecida por suas explosões e declarações bombásticas, ficou com a guarda da filha após a morte do músico. Mas a relação das duas também não foi um mar de rosas. Frances Bean tinha apenas dois anos quando o pai cometeu suicídio, aos 27 anos. Por conta do vício de Love com drogas, sua guarda fez parte de vários processos entre sua mãe e seus avós. Quando completou 18 anos, ela herdou 37% dos bens de Cobain e é quem controla os direitos em torno das músicas e imagens dele. O relacionamento com Isaiah Silva começou em 2010, quando ainda tinha apenas 17 anos. Os dois se divorciaram quando ela tinha 23 anos.

A Justiça americana deu a Silva o direito ao instrumento como parte do espólio do divórcio. Depois dessa vitória, ele entrou com um processo contra a ex-sogra alegando ter recebido ameaças de morte. Neste processo, ainda sem conclusão, Love alega que Silva é obcecado com Kurt Cobain, que “acredita ser sua reencarnação” e que “se veste e tenta parecer com ele”, sugerindo um desequilíbrio psicológico. Ainda assim, o violão é dele e foi colocado à venda.

O violão – se a pandemia permitir – será posto em exposição no Hard Rock Cafe de Londres antes do leilão. Estima-se que os lances comecem em mais de 5 milhões de reais.

Nem Courtney nem Frances Bean comentaram sobre a venda.