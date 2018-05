O vestido de noiva que Meghan Markle usou em seu primeiro casamento

No sábado (20), a atriz Meghan Markle irá escrever um novo capítulo em sua história – e na história da família real britânica – ao se casar com príncipe Harry. Enquanto as expectativas em relação ao seu vestido de noiva são altas, muitos não sabem que essa é a segunda vez que ela sobe ao altar.

Em 2011, Meghan se casou com o produtor norte-americano Trever Engelson. Na ocasião, ela usou um vestido branco de inspiração boêmia, sem renda e com parte superior em recorte tomara que caia. O detalhe especial ficava na cintura que levava um cinto brilhante.

A simplicidade do modelo faz todo o sentido, uma vez que a cerimônia e a festa aconteceram em uma praia na Jamaica para 102 convidados. O casal se divorciou em 2013.

