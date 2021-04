O segredo por trás da confecção do vestido de noiva de Kate Middleton

“Nosso envolvimento foi mais durante os meses anteriores ao casamento real”, disse Chloe. Ela, assim como toda a equipe, trabalhou silenciosamente no vestido em quartos reclusos que pertenceram à rainha Ana Bolena no histórico Palácio de Hampton Court.

“No dia, era um caso de ‘Oh, graças a Deus, conseguimos!’ mas também com um incrível orgulho e um pouco de choque também, porque na verdade, você não percebeu direito no que estava trabalhando até ver as fotos de Kate espalhadas por todas as telas de TV, jornais e sites!”, falou.