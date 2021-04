Com foto inédita, Kate e William celebram aniversário do príncipe Louis

Príncipe William e Kate Middleton dividiram com o público nesta sexta-feira (23) um registro da intimidade do príncipe Louis, o caçula do casal. Louis completa três anos de idade hoje. Além do aniversário, o registro celebra o primeiro dia do pequeno membro da família real na creche.

O passeio de bicicleta eternizada na foto aconteceu no Palácio de Kensington e foi tirada pela duquesa, que está por trás de várias imagens da família.

Louis estuda na escola infantil Willcocks Nursery School, que é a mesma da sua irmã Charlotte. De acordo com a BBC, o valor trimestral bate a quantia de 3,4 mil libras, aproximadamente 25 mil reais, o que varia de acordo com a idade e o período em que cada aluno fica na instituição de ensino.

O filho mais velhos dos duques de Cambridge, o príncipe George, estudou em outra creche, a Westacre Montessori, em Norfolk. A escola fica próxima à casa de campo da família, no vilarejo de Sandringham.

Tradicionalmente, as crianças da realeza não frequentavam as creches. A mudança partiu da princesa Diana, em 1985, que matriculou William na escola Minors Nursery School, que ficava perto do Palácio de Kensington.

Antes de entrar para a família real, a princesa de Gales trabalhava em uma creche, o que certamente interferiu na suas escolhas para os filhos.

Você pode estar se perguntando como a educação básica era feita longe das escolas. Bom, tanto a rainha Elizabeth como o príncipe Charles foram educados dentro de casa por babás e governantas do palácio.

