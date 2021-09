Jennifer Aniston lança sua própria marca de beleza

Além do talento como atriz, Jennifer Aniston foi e continua sendo referência de moda e beleza para muitas mulheres. As madeixas impecáveis da estrela de Friends sempre foram inspiração de corte, brilho e cor. E nós temos uma boa notícia para você: Jen An acaba de oficializar o lançamento da sua marca de produtos de beleza para os cabelos!

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (8) através de uma postagem no Instagram oficial da marca, chamada LolaVie (@lolavie), depois de uma semana de muito suspense para a divulgação oficial.

“Hoje o LolaVie é lançado oficialmente – uma pequena ideia de Jennifer Aniston que evoluiu para uma linha feita para ajudar seu cabelo a ficar saudável e sem esforço”, diz a publicação da marca.

Outro aspecto positivo que foi especialmente pontuado por Jen é que seus produtos são veganos, ou seja, foram feitos com ingredientes de origem vegetal e natural, sem a adição de parabenos, silicones, sulfatos, ftalatos e glúten e, como ela mesma pontuou, “sem crueldade”.

Sem dúvidas o LolaVie irá para a nossa lista de produtos veganos preferidos!

Como já era de se esperar, a nossa querida Jennifer também postou em sua página pessoal (@jenniferaniston) sobre o seu novo projeto, que de acordo com ela “está em andamento há muito tempo” e exigiu de toda a equipe envolvida “muito trabalho árduo”.

A atriz ainda disse que está extremamente animada em poder nos dar a notícia. Acredite, Jen, nós também estamos radiantes com a divulgação, que foi muito em instigada por você na semana passada em suas redes sociais.

A marca ainda não foi lançada no Brasil, mas ficaremos atentas à chegada dos produtos no país.

Por enquanto a linha criada por Jen An se resume aos cuidados para os cabelos, mas temos esperança que um império de produtos de beleza esteja a caminho!