Veja o vestido de noiva secreto de Marina Ruy Barbosa

Meu #tbt de hoje é sobre esse dia mágico. Sim, eu acabei não publicando nada no dia. Mas como vocês viram o vestido (maravilhoso) no Instagram do @sandro_barros, e me mandaram tantas manifestações de carinho resolvi dividir com vocês… Vamos lá! No ano passado viajamos pra Tailândia, e por lá fizemos uma benção budista, só nós dois com monges na praia para abençoarem nosso amor. No mês passado assinamos os papéis do casamento civil e fizemos um almoço comemorativo com a família. Nossa festa de casamento foi em casa, e para o casamento religioso ser reconhecido perante a igreja católica precisa ser celebrado em um lugar sagrado (igreja, capela, catedrais…) resolvemos fazer então uma comemoração só pra família na capela, pra celebrar o casamento religioso. No sábado tivemos a bênção do padre e festa para nossos amigos! Já que vocês estavam curiosos pra ver, aí estão algumas fotos! O importante é todos nós CELEBRARMOS O AMOR sempre! Em todos os lugares, países e religiões. Vamos valorizar as coisas certas e amar quem está do lado! ❤️🙏🏻🙌🏼 #vamossemearcoisasboas Foto: @primefotocinema

