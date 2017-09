O casamento de Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão promete ser inesquecível. O casal já teve a união abençoada por dois monges budistas em uma celebração privada na Tailândia, em julho do ano passado, e assinaram os papéis civis no último final de semana (16/9). Só que ainda vem muito mais por aí.

Cerimônia religiosa

A cerimônia religiosa do casal será celebrada no fim de setembro em uma capela pertencente à propriedade da família do piloto em Goiás. O religioso será completamente privativo e contará com os parentes e amigos mais próximos dos noivos.

💛🙏🏻🙌🏼 A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Sep 18, 2017 at 1:22pm PDT

Festa de casamento

Na semana seguinte ao “sim”, os pombinhos recebem para uma festa de comemoração em Campinas, interior de São Paulo, também em uma casa dos pais de Xandinho. Não há muitos detalhes sobre a ocasião, mas ela deve acontecer à tarde por volta das 15h30.

💘 A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Sep 18, 2017 at 9:06am PDT

Lista de presentes

A lista de presentes de Marina Ruy Barbosa é luxuosa. Ao que parece, a atriz é fã de receber em casa: há jogos de talheres, louças e taças perfeitos para recepcionar um número razoável de amigos do jeito mais charmoso possível.

Sr e Sra Negrão! 💍👰🏼❤️ Que comecem as comemorações! A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Sep 16, 2017 at 9:54am PDT

Vestido de noiva de Marina Ruy Barbosa

A noiva vestirá a grife italiana Dolce&Gabbana. Os croquis foram elaborados exclusivamente para ela, que é embaixadora da marca no Brasil. Sim, no plural: são dois modelos sob medida.

Vestidos das madrinhas

Game over! Amei todas que foram! E sei que quem não pode ir estava lá de coração! ❤️ #bridesquad A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Aug 27, 2017 at 12:32pm PDT

As madrinhas também seguirão uma paleta de cores especialmente para a data. O tom escolhido foi o rosa millennial, que é delicado e super-romântico. Aproveite e confira aqui os looks da despedida de solteira.