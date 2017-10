A festa que celebrou a união da atriz Marina Ruy Barbosa e o empresário Xande Negrão reuniu algumas das mais fortes tendências para casamentos.

A cerimônia aconteceu no último sábado (7), reuniu 800 convidados em Campinas, interior de São Paulo, e foi marcada por muito luxo. Com uma paleta de cores que misturava branco, verde e tons de rosa que iam do pink ao millennial, os noivos apostaram na composição de cenários deslumbrantes.

Inspire-se nas tendências aderidas pelo casal:

1. Flores, flores e mais flores!

Marina e Xande não economizaram no uso de flores naturais na decoração. O visual extravagante, mas romântico, trouxe à cerimônia um toque de conto de fadas. O grande paredão de flores montado pelos noivos rendeu belas fotos da família e dos amigos do casal.

2. Túnel de flores

Ainda investindo na ideia de cenários românticos para fotos tanto dos noivos quanto dos convidados, o espaço contou com um belo túnel de flores. A estrutura de madeira foi toda decorada com arranjos de flores naturais, chamando a atenção pela riqueza de detalhes.

3. Louça colorida

A mesa de jantar seguia uma proposta vintage e mesclava diferentes tipos de pratos. A louça Tobacco Leaf foi desenvolvida especialmente pela marca D.Filipa para Marina e Xande, a pedido da família. Alternada com a louça pink lisa, ela deu às mesas um visual ousado, mas encantador.

4. Madrinhas usando rosa

Nós já havíamos adiantado essa tendência aqui. Rosa é a cor do momento para madrinhas e damas de honra. A tonalidade millennial, escolhida por Marina, é a atual queridinha das grifes. No altar, a cor garante um ar de jovialidade e romantismo ao visual das madrinhas.

5. Noiva de cabelo solto

O estilo boho chic explora a união de elementos naturais e simples a um visual sofisticado. A expansão deste conceito tem colaborado para a perda de espaço dos penteados muito elaborados. A tendência para noivas é o semipreso simples, com um pequeno arranjo de flores naturais.

Em entrevista exclusiva, Marcos Proença, o cabeleireiro responsável pelo penteado da atriz comentou a escolha da noiva: “A Marina me pediu um cabelo com efeito natural, suavemente ondulado, com risca dividida (e marcada) ao centro. O florista e decorador Vic Meirelles fez um arranjo delicado com flores naturais, que coroou o look meio preso”, disse o expert a CLAUDIA. Veja aqui a entrevista completa!

6. Mimos de luxo para os convidados

Transformar a festa de casamento em uma experiência agradável e especial para os convidados é um dos segredos para tornar o evento inesquecível. Sabendo bem disso, Marina apostou em mimos incríveis. Ao chegar ao hotel em Campinas os convidados encontravam no quarto uma lata com chocolates e rasteirinhas personalizadas da marca Schutz, feita em palha e com detalhes lembrando folhagens.

Na festa todos também receberam abanicos (espécie de leque) da marca Nanacay. Feitos de palha trançada por mulheres de uma comunidade no Peru, eles foram pintados à mão pela artista Klaucia Badaró.

Os anéis dos guardanapos nas mesas eram pulseiras banhadas a ouro feitas pelo joalheiro Hector Albertazzi. A pulseira foi criada para a união do colunista social Bruno Astuto e de Sandro Barros e, de acordo com o site da marca, volta agora às lojas Hector Albertazzi em celebração ao casamento de Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão.

Depois de servir de decoração, elas puderam ser levadas para casa pelos convidados como mimo. E que mimo! Com banho ouro vintage e esmaltado em diversas cores, como rosa e amarelo, o acessório custa R$ 720 a unidade.

7. Bolo com explosão de flores de açúcar

Feito pela confeiteira Isabella Suplicy, o bolo dos noivos seguiu a tradicional cor branca, contrastando com a decoração em rosa. Preparado com amêndoas, ovos moles e nozes, o bolo ganhou um acabamento sofisticado com muitas flores de açúcar. Os detalhes realistas trouxeram mais dinamismo ao visual do quitute, que lembrava um vestido de noiva.