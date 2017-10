Nós já mostramos o vestido, os looks das convidadas e a fofura da daminha de honra Titi, que roubou a cena no casamento da atriz Marina Ruy Barbosa com o piloto e empresário Alexandre Negrão. Mas outra coisa que gera muita curiosidade (e meses de indecisão para as noivas) são os detalhes do cabelo e da maquiagem escolhidos para o grande dia.

Em entrevista exclusiva, o cabeleireiro que cuidou do penteado de Marina hoje, Marcos Proença, comentou a beleza da atriz: “A Marina me pediu um cabelo com efeito natural, suavemente ondulado, com risca dividida (e marcada) ao centro. O florista e decorador Vic Meirelles fez um arranjo delicado com flores naturais, que coroou o look meio preso”, disse o expert a CLAUDIA.

👰🏼♥️ #casamentomarinaexande #mxwedding A post shared by Ale de Souza (@aledesouza1970) on Oct 7, 2017 at 1:54pm PDT

O make, assinado pelo maquiador e amigo de longa data da atriz Ale de Souza, focou em pele natural e perfeitamente iluminada, com alguns pontos em tons terrosos e olhos marcados com bastante máscara para cílios. Perfeito para o evento diurno.

E cá entre nós, ela não precisa de muito mais do que isso para ficar linda, né?