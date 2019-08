Veja o emocionante trailer do filme sobre o ator Patrick Swayze

A Paramount divulgou o trailer oficial do filme I Am Patrick Swayze, documentário sobre o ator que morreu aos 57 anos vítima de câncer no pâncreas em 14 de setembro de 2009.

O filme traz depoimentos de vários atores que trabalharam com Patrick, como Jennifer Gray, com quem contracenou em Dirty Dancing, Demi Moore, em Ghost, e Rob Lowe, em Veia de Campeão. Além desses, Patrick também estrelou outros grandes filmes de Hollywood, como Matador de Aluguel e Caçadores de Emoção.

O documentário conta a vida de Swayze através de imagens de sua vida pessoal, seus trabalhos e entrevistas com colegas. A estreia está prevista para 18 de agosto no canal da Paramount nos EUA. Ainda não há previsão de chegada no Brasil.

Confira o trailer oficial de I Am Patrick Swayne:

Leia mais: Xuxa quebra silêncio sobre participação de Mara em comercial

+ Esposa de Faustão usa tênis com estampa do rosto do apresentador

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?