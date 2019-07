A Netflix divulgou quais são as grandes novidades de filmes e séries para o mês de agosto. A plataforma de streaming disponibilizará itens ecléticos, que vão de clássicos do cinema a grandes filmes de amor.

Entre os destaques estão as continuações de As Telefonistas, com sua 4ª temporada e Cara Gente Branca, com a 3ª temporada. Além disso, o filme Pulp Fiction – Tempo de violência, com John Travolta e Samuel L. Jackson, chega à plataforma para a alegria dos fãs do clássico e para podermos assistir repetidas vezes a esse longa inesquecível. Tem ainda bastante emoção com Quatro Vidas de Um Cachorro, filme de 2017.

Confira abaixo na galeria 22 filmes e séries que estreiam na Netflix em agosto:

1. Cara Gente Branca zoom_out_map 1 /22 Cara Gente Branca: Volume 3 (estreia em 02/08): Uma sociedade secreta, um novo professor e uma epidemia de insegurança deixam Sam, Lionel, Joelle e seus amigos desesperados por respostas. (Divulgação/Netflix)

2. As Telefonistas zoom_out_map 2 /22 As Telefonistas: Temporada 4 (estreia em 09/08): Em meio às mudanças sociais de 1931, as amigas acabam envolvidas em um assassinato e precisam solucionar o crime antes que uma delas seja condenada. (Divulgação/Netflix)

3. Otherhood zoom_out_map 3 /22 Mãe e muito mais (estreia em 02/08): Sentindo-se ignoradas no Dia das Mães, três amigas partem para Nova York a fim de surpreender seus filhos adultos. (Divulgação/Netflix)

4. Olmo e a Gaivota zoom_out_map 4 /22 Olmo e a Gaivota (estreia em 03/08): Ao ensaiarem para a peça A Gaivota , de Tchekhov, os atores Olivia e Serge sentem que a linha que separa ficção e realidade começa a desaparecer. Da diretora Petra Costa ( Democracia em Vertigem ). (Divulgação/Netflix)

5. capitão américa guerra civil zoom_out_map 5 /22 Capitão América: Guerra Civil (estreia em 01/08): O mundo quer controlar os super-heróis. O Homem de Ferro apoia. O Capitão América é contra. Os Vingadores terão que resolver essa diferença no braço. (Divulgação/Netflix)

6. FALLING INN LOVE zoom_out_map 6 /22 Amor em Obras (estreia em 29/08): Uma jovem executiva recebe como prêmio um hotel decadente na Nova Zelândia. Mas nada que um belo empreiteiro não resolva... (Divulgação/Netflix)

7. Sintonia zoom_out_map 7 /22 Sintonia (estreia em 09/08): O funk, a religião e o crime influenciam a vida de três jovens da periferia de São Paulo, que estão lutando para realizar seus sonhos. Série idealizada por KondZilla. (Divulgação/Netflix)

8. Armações do Amor zoom_out_map 8 /22 Armações do Amor (estreia em 01/08): Um casal contrata uma bela consultora de relacionamentos numa tentativa desesperada de fazer o filho já adulto sair de casa. (Divulgação/Netflix)

9. Frontera verde zoom_out_map 9 /22 Fronteira verde (estreia em 16/08): Ao investigar uma série de assassinatos na Amazônia, uma detetive de Bogotá se depara com magia, nazistas e suas verdadeiras origens. (Divulgação/Netflix)

10. Hannibal zoom_out_map 10 /22 Hannibal (estreia em 16/08): Nesta sequência de O Silêncio dos Inocentes , a única vítima sobrevivente do assassino em série Hannibal Lecter tenta fazê-lo sair da toca. Com ‎Anthony Hopkins‎ e ‎Julianne Moore. (Divulgação/Netflix)

11. Kardec zoom_out_map 11 /22 Kardec (estreia em 30/08): Filme brasileiro sobre a jornada de Allan Kardec, do trabalho como educador em Paris até o início da codificação do espiritismo ao lado da esposa. (Divulgação/Netflix)

12. Animais Noturnos zoom_out_map 12 /22 Animais Noturnos (estreia em 26/08): Ao ler o manuscrito do violento romance escrito por seu ex-marido, uma galerista é forçada a confrontar o passado. Com Amy Adams e Jake Gyllenhaal. (Divulgação/Netflix)

13. Styling Hollywood zoom_out_map 13 /22 Styling Hollywood (estreia em 30/08): Eles são o estilista e o designer de interiores queridinhos das celebridades! Mas manter o sucesso e a clientela satisfeita não é uma tarefa fácil. (Divulgação/Netflix)

14. Esquadrão Suicida zoom_out_map 14 /22 Esquadrão Suicida (estreia em 06/08): Uma agente do governo oferece a liberdade aos piores vilões do mundo com uma condição: eles precisam unir forças para evitar o apocalipse. (Divulgação/Netflix)

15. Pulp Fiction - Tempo de violência zoom_out_map 15 /22 Pulp Fiction - Tempo de violência (estreia em 01/08): Este clássico da violência estilizada costura as histórias de um assassino apreciador de hambúrgueres, seu parceiro filosófico e um pugilista fracassado. (Divulgação/Netflix)

16. Diagnóstico zoom_out_map 16 /22 Diagnóstico (estreia em 16/08): A Dra. Lisa Sanders diagnostica doenças misteriosas com a ajuda do público nesta série documental baseada em sua coluna na New York Times Magazine. (Divulgação/Netflix)

17. O Contador zoom_out_map 17 /22 O Contador (estreia em 17/08): Ele não é apenas competente como contador, mas também como assassino profissional. E seu novo cliente não vai desperdiçar nenhuma de suas habilidades. Com Ben Affleck. (Divulgação/Netflix)

18. SHAKE zoom_out_map 18 /22 Shakespeare Apaixonado (estreia em 16/08): Uma grande paixão surge quando o jovem Shakespeare é forçado a encenar sua mais nova comédia antes mesmo de ter começado a escrevê-la. Com Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow e Judi Dench. (Divulgação/Netflix)

19. Meninas Malvadas 2 zoom_out_map 19 /22 Meninas Malvadas 2 (estreia em 01/08): Nesta sequência, o pai de uma jovem deslocada na escola se oferece para pagar a faculdade de outra aluna se ela se tornar amiga de sua filha. (Divulgação/Netflix)

20. Quatro Vidas de Um Cachorro zoom_out_map 20 /22 Quatro Vidas de Um Cachorro (estreia em 26/08): Um cão descobre o significado de suas reencarnações ao lado de seus donos humanos, vivenciando tanto a lealdade e o amor quanto a dor e a decepção. (Divulgação/Netflix)

21. Monsieur & Madame Adelman zoom_out_map 21 /22 Monsieur & Madame Adelman (estreia em 02/08): Sarah e Victor viveram juntos por mais de 45 anos. Qual será o segredo? Amor, ambição e mistério são apenas parte da jornada deste peculiar casal. (Divulgação/Netflix)

22. Firewall - Segurança em Risco zoom_out_map 22/22 Firewall: Segurança em Risco (estreia em 01/08): Depois que um criminoso consegue acesso à sua vida pessoal, tudo o que é importante para o especialista em segurança Jack Stanfield está em jogo. Com Harrison Ford e Paul Bettany. (Divulgação/Netflix)

