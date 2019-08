Padre Fábio de Melo anuncia que não fará mais shows a partir do fim do ano

O show do Padre Fábio de Melo em Belo Horizonte no dia 14 de dezembro será o último de sua carreira. O cantor decidiu deixar os palcos porque, segundo assessoria de imprensa, as viagens têm se tornado desgastantes e ele optou por cuidar melhor de sua saúde. O padre está em turnê e ainda tem outros sete shows para fazer antes do último.

O fim das apresentações, no entanto, não significa o fim de sua carreira, que se iniciou com o lançamento de seu primeiro disco em 1997. O Padre Fábio de Melo deve continuar compondo e cantando, assim como deve manter suas atividades como sacerdote, escritor e professor.

Não é a primeira vez que o padre vira notícia este mês. Na última sexta-feira (9), ele anunciou que deixaria o Twitter alegando precisar cuidar de sua saúde emocional. O anúncio foi feito logo depois que o religioso recebeu duras críticas em relação a um tweet que fez criticando a saída de Alexandre Nardoni da cadeia no Dia dos Pais.

Meus queridos, vou ficando por aqui. Tenho uma saúde emocional a ser cuidada. Sei o quanto já provei a solidão provocada pela depressão, pelo pânico. Tomar remédios só faz sentido quando evitamos os gatilhos dos desconfortos. Este lugar deixou de ser saudável pra mim. Obrigado! — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) August 9, 2019

