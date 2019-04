Turnê de Sandy e Júnior vai virar DVD com maiores sucessos

Os fãs de Sandy e Junior podem comemorar mais uma vez, pois tem notícia boa no ar. A dupla está planejando gravar um DVD para encerrar a turnê comemorativa “Nossa História”.

Segundo informações do Jornal Extra, a data escolhida pelos dois é o dia 25 de outubro e será no Rio de Janeiro. A equipe da dupla ainda está negociando para que o show aconteça no Maracanã, lugar em que Sandy e Junior já se apresentaram no passado.

Essa é uma ótima notícia para os fãs que não conseguiram garantir um lugar em nenhum dos shows da turnê da dupla. Agora vai dar para conferir tudo de pertinho, sentado no sofá da sua casa.

