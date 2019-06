Tom Cruise desobedece Cientologia e tenta reaproximação com Suri

Envolvido com a Cientologia desde a década de 1990, Tom Cruise já se meteu em diversas polêmicas por conta de sua crença. Em 2005, por exemplo, enquanto promovia o filme “Guerra dos Mundos”, ele entrou em atrito com um apresentador de TV, respondendo de maneira agressiva as perguntas que recebia sobre a religião.

Já em 2013, se distanciou da filha Suri, hoje com 13 anos, por ordem de seus líderes religiosos. Os superiores estariam incomodados com o afastamento de Katie Holmes da Cientologia. Por motivo parecido, ele também cortou o contato com Isabella, de 25 anos, adotada quando Cruise era casado com Nicole Kidman.

Mas, ao que tudo indica, os laços entre pai e filhas estão prestes a ser reatados. Uma fonte próxima ao ator contou ao site Celebrity Insider que Tom tem procurado Katie para marcar um encontro com Suri e que também entrou em contado com a filha mais velha. “O Tom sempre teve permissão para estar com a Suri durante dez dias por mês, mas ele nunca fez uso desse direito”, disse o informante.

“Agora ele deixou claro que quer voltar a fazer parte da vida da Suri”. “Ele tem mandado presentes e cartas como uma forma de reconectar com a filha. O próximo passo é encontrar pessoalmente com ela”, explicou.

Além de Isabella e Suri, Cruise é pai de Connor, também adotado durante o relacionamento com Kidman. Com 24 anos, o rapaz segue os passos do pai como membro da Igreja da Cientologia.

