“Ela tem medo de me decepcionar”, diz Xuxa sobre Sasha

“Eu não imaginava que isso seria possível. Era meu sonho”, disse Eliana ao receber Xuxa em sua casa para gravar uma entrevista para o seu programa no SBT. A rainha dos baixinhos confidenciou, por exemplo, que começou a apresentar programas para a família contra seu gosto. “Foi uma exigência deles (da direção da Rede Globo)”, disse.

Sobre Sasha, Xuxa revelou que a filha nasceu sendo muito exposta. “A pessoa com quem eu trabalhava não perguntou se eu queria fazer isso. Tudo foi um evento. Acho que não deve ser fácil a criança crescer e ser cobrada do jeito que ela foi”, disse. “Ela tem medo de me decepcionar”, disse. “Eu estou sem segundo plano porque ela esta namorando, quer ficar com o menino e está mais do que certa.”.

A apresentadora falou sobre sua mãe e o quanto ela se desdobrou. “Deus me preparou para deixar de ficar com ela. Ela parou de falar, de se mexer. Eu sentia saudade dela estando do meu lado. Eu sempre quis trabalhar para dar o melhor pra ela. Eu comprava as coisas e dizia ‘para ti mãe’. Uma falta absurda que ela faz na minha vida. Eu ligava pra ela e falava cheguei, estou saindo. Mas ela tá vendo”, disse emocionada.

Ela falou também sobre seu envelhecimento. Há algumas semanas, pessoas a criticaram por publicar uma foto em que ela aparecia sem maquiagem e com rugas à vista. Em outra polêmica, foi criticada novamente por postar uma foto com o namorado Juno.

“Ignorância. As pessoas querem que a gente seja quem a gente não é. Ter opinião própria choca as pessoas. As mulheres hoje em dia querem que a gente seja respeitada, mas são as primeiras a desrespeitarem a gente”, disse ela. “Tenho pena das pessoas que não querem me ver nessas minhas fases todas, porque elas não estão se aceitando. Eu preciso dizer isso, essas pessoas são mal comidas”, disparou.

Xuxa falou ainda sobre os boatos de que teria feito pacto com o Diabo e que suas músicas invocariam o demônio. “As pessoas querem achar desculpa para um sucesso repentino. É uma idiotice tão grande”, falou.

Ela revelou também que conheceu Juno, seu atual namorado, com 25 anos, deu em cima dele, mas ele não ligou. Só anos mais tarde eles se reencontraram. “Ele veio na hora certa. Eu saí da Globo, meu irmão morreu, minha mãe morreu… Em cinco anos, muitas coisas aconteceram. Ele me segura muito porque ele é um cara divertido, tá comigo”.