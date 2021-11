“The First Lady”: As primeiras imagens de Viola Davis como Michelle Obama

Para quem estava ansiosa por novas informações sobre a série The First Lady, temos uma boa notícia: a espera acabou! A revista EW divulgou nesta segunda-feira (8) as primeiras imagens Viola Davis caracterizada como Michelle Obama.

A série do canal Showtime, prevista para ser lançada 2022, se encarregará de reconstituir a vida das mulheres que já pisaram na Casa Branca, focando tanto na vida política como pessoal.

Nesta primeira temporada, além de Viola como Michelle Obama, também teremos Gillian Anderson como Eleanor Roosevelt, esposa de Franklin Delano Roosevelt, e Michelle Pfeiffer como Betty Ford, esposa de Gerald Ford. Ambas também tiveram suas imagens divulgadas. Confira:

Michelle Obama (Viola Davis)

A caracterização de Viola ficou impecável para viver a renomada advogada! Mas, além da aparência, a atriz contou em entrevista à EW que teve que se empenhar nos estudos sobre a vida e ações de Michelle para poder interpretá-la. Agora, Viola se sente “muito protetora” da ex-primeira-dama.

Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson)

A atriz não se contentou em nos surpreender com a caracterização perfeita de Margaret Thatcher em The Crown e decidiu nos conquistar novamente. Desta vez, Eleanor é a primeira-dama mais antiga dos Estados Unidos, que terá explorado o seu relacionamento com Lorena Hickok, uma mulher que, além de jornalista pioneira nos Estados Unidos, era amiga devotada e mentora de atriz.

Betty Ford (Michelle Pfeiffer)

O desafio de viver a descontraída Betty Ford ficou por conta de Michelle Pfeiffer, que também esbanja simpatia e respeito ao interpretar a sua personagem que, como se sabe, tinha problemas com drogas, o que a deixava fora de controle em dados momentos.

Em fala ao EW, a showrunner Cathy Schulman conversou sobre a escolha da intérprete. “Michelle é linda, frágil, vulnerável e forte, tudo ao mesmo tempo. Era disso que precisávamos porque era isso que Betty era”, disse sobre a primeira-dama conhecida por defender abertamente questões polêmicas.