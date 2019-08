Tatá Werneck relembra trapalhada hilária de Rafa Vitti em seu aniversário

Só alguém tão bem humorada quanto Tatá Werneck poderia rir da situação que relembrou neste domingo (11). No Instagram, a apresentadora do programa Lady Night recordou seu aniversário do ano passado quando, sem perceber, o ator Rafa Vitti a presenteou com um arranjo de flores. Até aí, tudo bem, exceto pelo fato de que ele não se atentou à palavra “pai” escrita em letras garrafais no meio do buquê.

A trapalhada fez a alegria dos fãs nos comentários. Ao desejar um feliz dia dos pais para o amado, Tatá fez piada. “Esse ano, então, engravidei porque queríamos muito ter filhos, mas, principalmente, para ele prestar mais atenção ao comprar presentes”, escreveu.

O casal aguarda a chegada da primeira filha.

Não vá embora ainda…

PODCAST | Carga Mental: Você se sente sobrecarregada? Ouça já!