Angélica e os filhos prestam homenagem emocionante a Luciano Huck

A apresentadora Angélica e os filhos Joaquim, Benício e Eva prestaram uma homenagem emocionante para Luciano Huck neste domingo (11) de Dia dos Pais.

Segundo ela, a ideia era que ele estivesse presente no vídeo de comemoração a data. Portanto, durante alguns dias, a família registrou momentos ao lado do pai com “mensagens escondidas”. Então, na edição, é possível ver cada uma das declarações de amor em cenas cotidianas sem que Luciano desconfiasse.

Assista:

O apresentador também compartilhou o vídeo agradecendo pelo presente e dizendo que foi uma “conspiração de amor”.

Não vá embora ainda…

PODCAST | Carga Mental: Você se sente sobrecarregada? Ouça já!