Tatá Werneck anuncia novo possível nome da filha

Não é frescura, é indecisão! É isso o que diz Tatá Werneck sobre o nome de sua filha. Rafael Vitti e a humorista se tornaram papai e mamãe na manhã de quarta-feira (23) e parecem, talvez, ter decidido o nome da bebê: Clara. Pelo menos é o que Tatá acha.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Ao compartilhar um vídeo da filha no Instagram, uma fã perguntou, nos comentários da publicação, como ela se chama. A resposta mostra que os recém-pais ainda estão na dúvida: “Clara, eu acho… [A] gente nem fala, porque parece frescura, mas é indecisão. A gente tem uns planetas em Libra”, brincou ela.

Tata Werneck anuncia possível nome de sua filha, que nasceu na manhã de quarta-feira (23)

O nascimento da primeira filha do casal foi anunciado pela própria Tatá. Ela publicou no Twitter a frase “ela é linda”, com emojis apaixonados. Logo depois, ela publicou uma foto do momento do parto. Nesta quinta, a humorista compartilhou uma foto do rostinho da bebê.”Eu sei que ela é linda. Eu exijo teste de maternidade”, escreveu ela, brincando.

Leia também: Confira as mensagens especiais dos famosos à bebê ‘Werneck Vitti’

+ Tatá Werneck divulga foto hilária sobre nascimento da filha

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?