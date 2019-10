Confira as mensagens especiais dos famosos à bebê ‘Werneck Vitti’

A chegada da filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti ao mundo agitou a internet nesta manhã (23). Assim que o casal compartilhou nas redes sociais o nascimento da bebê, que ainda não teve o seu nome revelado, os comentários não pararam de lotar a publicação.

Leia também: O que a Lua nova do dia 28 trará para os signos

Só na primeira foto publicada no perfil oficial da apresentadora do Lady Night, do Multishow, o número de comentários ultrapassou a marca de 140.000. Afinal, todo mundo quer deixar uma felicitação ao casal neste momento tão especial.

Inclusive, vários recados foram deixados por amigos famosos de Tatá e Rafa, como Bruna Marquezine, Juliana Paes, Caio Castro e Paolla Oliveira. Separamos alguns deles abaixo para você conferir:

Juliana Paes

–

Paolla Oliveira

–

Caio Castro

–

Otaviano Costa

–

Patricia Abravanel

–

Eliana

–

Bruna Marquezine

–

Maisa

–

Leia também: Tatá Werneck posta primeira foto de sua filha

+ Nasce a filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?