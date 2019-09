Taís Araújo posta foto da época de modelo com Gianecchini  

A atriz Taís Araújo aproveitou o dia de #tbt para postar uma foto nostálgica ao lado de seu amigo Reynaldo Gianecchini. O registro é da capa de um caderno que os dois estamparam, na década de 90, quando ainda eram modelos.

Na legenda, Taís brincou com os seus fãs mais novos: “Para os mais novinhos, essa foto era capa de um caderno que fazia muito sucesso nos anos 90. Esse ‘gatcheenho magriiiinho’ que estou sentada no colo é Reynaldo Gianecchini e a menina de cabelo preto, longo e liso sou eu”, disse a apresentadora do Popstar.

A atriz aproveitou o momento para elogiar o trabalho de Gianecchini, que interpreta o Régis em A Dona do Pedaço. “Giane, meu amor, estou amando acompanhar os bastidores de A Dona do Pedaço pelo seu Instagram. Acho que é mesmo saudade e vontade de estar mais perto de você”, comentou.

Sobre a modelo que acompanha os globais na foto, Taís fez um pedido na legenda: “A menina conosco é uma modelo que não lembro o nome, mas amaria saber dela”, disse.

A foto rendeu comentários até de seguidores famosos, como Sabrina Sato e Julia Rabello, que tinham o caderno na época da escola.

