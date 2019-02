Taís Araújo escreve mensagem emocionante à Taís menina

View this post on Instagram

Calma, Taís! Tá tudo certo. Quer um conselho? Escute sua mãe. Ela é meio chatinha, mas tudo é para evitar que vc sofra. Eu sei, ela fala sem parar… Mas em grande parte ela tem razão. Em outras não, mas nada grave, só amor mesmo e dos maiores que existem. Ouça seu pai também. Ele fala pouco, mas pontua com perfeição. Ele não é seu herói, vc vai descobrir isso. E vai ver que o mais legal dele é ser humano, com suas falhas e qualidades, e que é um dos caras mais legais da sua vida. Você e sua irmã brigam feito cão e gato, ela te dá uns tapas, odeia pentear seu cabelo, te arrumar pra escola… Você é implicante, é verdade, mas ó, não deixa ela te bater mesmo não. Coloca a boca no trombone! E também pega na mão dela. Aí está a sua melhor amiga, a madrinha dos seus filhos. Sim, filhos, no plural! É por causa dela que vc vai descobrir como é linda e forte a ligação entre irmãos. E entender a importância de uma irmã pro seu primeiro filho. Bata o pé pra ir pra São Paulo nas férias. Essa será sua segunda cidade. E lá está sua outra melhor amiga, sua prima Kelly. Essa aí vai te dar muito ombro, muito amor e vai ser sua grande companheira. E sabia que a Paulinha vai ser sua amiga a vida toda? Mesmo brigando por causa das bonecas. Aliás, vc é boa de amigas, hein! Grandes mulheres estarão sempre do seu lado. Sempre! Você não será diplomata e nem dentista. Será atriz! E essa profissão vai te escolher ainda menina e vc será eternamente grata por esse encontro divino. Que profissão! Que delícia de profissão! Você vai casar com um cara fantástico. Um grande companheiro. E desse amor nascerá um menino e uma menina. João e Maria. Essas crianças vão transformar sua vida, mexer sua cabeça e exigir que reveja tudo que construiu. Terá que decidir a mulher, a cidadã e a atriz você quer ser. Vai se expor, botar a boca no mundo, ter medo, se encher de coragem, ter medo de novo e nessa dança entre medo e coragem viver sua vida intensa e plenamente. Bom, só posso saber o que te espera até hoje, dia 6 de fevereiro de 2019. Daqui pra frente é mistério até pra mim. A única certeza é que estarei de mãos dadas com quem vc é realmente até o fim 💕 (Obrigada pela imagem, @atilabrittoo)