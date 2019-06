Taís Araújo faz rara aparição com os dois filhos

Taís Araújo impressionou os fãs ao fazer uma rara aparição em um evento público com os dois filhos, João Vicente e Maria Antônia, na quarta-feira (12). Eles foram assistir a uma apresentação do Disney On Ice, no Rio de Janeiro.

O que mais chamou atenção foi a semelhança das crianças com os pais. João Vicente é a cara do pai, Lázaro Ramos, e Maria Antônia se parece muito com Taís.

Longe das novelas há cinco anos, Taís já está confirmada para o elenco da próxima novela das 21h da Rede Globo, “Amor de Mãe”. A trama deve estrear só no início de 2020. “Estou super ansiosa, louca para fazer. A última foi ‘Geração Brasil’, quando eu estava grávida da minha filha. Gosto da maluquice das novelas, da intensidade”, contou a atriz.

