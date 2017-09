Minha cara de pau me leva a lugares que jamais imaginei. Talvez nem em sonhos. Mas meu trabalho (e tantas personagens depois) me levou a participar de uma mesa na Universidade de Columbia, em Nova York. O que acredito que só aconteceu porque meu desejo como atriz sempre foi levar as pessoas à reflexão. E foi delicioso, tirando o susto de saber que era um discurso e que ele foi feito de improviso, em inglês. Meu inglês que até é direitinho pra uma mesa de bar, mas pra um discurso… Bom, falei com o coração e foi muito importante pra mim. Muito obrigada a todos que estiveram lá, obrigada a todos os representantes dos países africanos e da diáspora que me enriqueceram com nossa cultura. Muito obrigada!

