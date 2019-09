Simone, irmã de Simaria, sofre acidente no trânsito e motorista foge

Simone, dupla de Simaria, assustou seus fãs nesta quarta-feira(25). A cantora compartilhou em sua conta do Instagram que se envolveu em um acidente de trânsito. A confusão começou quando um motorista bateu em seu carro, discutiu e fugiu em seguida.

Na publicação, a cantora explicou a situação: “Estava vindo pra reunião e um cara bateu no meu carro. Aí eu buzinei e ele parou. Daí ele veio gritando comigo. Eu falei: ‘então você me fecha, bate no meu carro e ainda quer brigar comigo?’ Aí ele fez o que? Entrou dentro do carro e fugiu. Aí eu fiquei triste, mas o importante é que eu estou bem e Deus está no controle”, disse ela, ainda nervosa com tudo o que aconteceu.

Apesar do susto, Simone seguiu com a sua agenda do dia e não sofreu nenhuma lesão.

