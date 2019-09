Lucas Lucco pode ser o novo papai do pedaço

Cegonha a vista! Lucas Lucco será o novo papai no mundo dos famosos. Segundo o jornalista Léo Dias, da UOL, Lorena Carvalho, noiva do sertanejo, está grávida de seu primeiro filho.

Mesmo sem o pronunciamento da assessoria do cantor, o colunista afirma que, em breve, o casal deve fazer o anúncio oficial.

Noivos desde de agosto deste ano, Lucas organizou uma linda surpresa para a amada. O pedido de casamento foi feito na presença dos parentes e amigos do casal. “Escrevendo mais um capítulo”, comentou Lucas na época.

Nas redes sociais, Lorena também se declarou ao noivo. “22/08/19 Um dos dias mais surpreendentes da minha vida! Meu amor, o que você fez por mim foi muito mais que pensar em cada detalhe do meu dia, muito mais que cada nota daquela música, muito mais que a casa toda decorada com as flores que eu mais gosto, mais que um vestido ou um anel. O que você fez por mim, ou melhor , por NÓS , foi honrar toda a nossa história! Cada sorriso, cada lágrima e cada tentativa de fazer com que desse certo. A gente amadureceu tanto! Eu sinto tanto orgulho de você! Meu NOIVO, eu te amo!”, finalizou.

