Silvio Santos preocupa fãs após ser internado em São Paulo

Silvio Santos foi internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, na noite de terça-feira (16), após receber o diagnóstico de H1N1, segundo o jornal Folha de S.Paulo. O estado de saúde do apresentador de 93 anos deixou os fãs preocupados mas, de acordo com a publicação, ele foi submetido a uma série de exames e deve ter alta nesta quinta (18) ou sexta-feira (19).

A assessoria do SBT enviou um comunicado à imprensa nesta quinta-feira confirmando o diagnóstico e comentando o estado do apresentador. “O SBT informa que Silvio Santos está com H1N1. Ele está sendo medicado no hospital e está bem. Agradecemos o carinho de todos”.

O dono do SBT está afastado das gravações de seu programa deste setembro de 2022. A atração vem sendo apresentada pela filha, Patrícia Abravanel, e não há previsão de que ele volte ao comando. Silvio não participou nem mesmo da gravação das comemorações dos 60 anos do “Programa Silvio Santos”, em maio do ano passado.

O que é H1N1?

A gripe H1N1 é transmitida por vias aéreas e pelo contato com secreções (saliva e lágrimas, por exemplo). Os sintomas são semelhantes aos de outras gripes, com febre acima de 38ºC, dor muscular, de cabeça, de garganta e nas articulações, além de sinais de irritação nos olhos, tosse, coriza e cansaço. Há vacina disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).

