Silvio Santos é internado com Covid-19 em São Paulo

Aos 90 anos, o apresentador Silvio Santos precisou ser internado nesta sexta-feira (13), em São Paulo. Patrícia Abravanel confirmou que Silvio foi diagnosticado com Covid-19 pelo Instagram.

Segundo a assessoria do SBT, no último sábado (7/8), uma pessoa da equipe do programa de Silvio testou positivo para a Covid-19. No entanto, a identidade não tinha sido revelada.

Patrícia Abravanel informou que o pai está bem. “Daquele jeito que a gente ama… brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para Covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo”, explicou.

Em nome das filhas, a apresentadora agradeceu o carinho. “Logo logo mandaremos mais boas notícias”, afirmou.