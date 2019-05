Para celebrar mais de 30 anos de amizade, elas tatuaram copo de cerveja

Em Campinas (SP), duas senhoras encontraram um jeito inusitado de celebrar a amizade. Amigas há 30 anos, Ilda, de 70 anos, e Therezinha, de 66, resolveram eternizar o companheirismo tatuando o que elas mais gostam: cerveja.

Quem compartilhou essa história foi o dono do estúdio onde elas fizeram a tattoo, Thiago Oliveira, que, inclusive, é neto de Therezinha.

“Cerveja no copo americano, um bate papo, coisas maravilhosas que a vida nos dá, combinado com uma bela amizade, não tem preço”, escreveu o tatuador no Instagram, rede em que a foto das duas amigas com suas tatuagens atingiu mais de 12 mil curtidas.

“A ideia foi da minha avó biológica Therezinha, que queria uma gravura relacionada à cerveja,” contou o tatuador ao portal Razões Para Acreditar. Ele ainda considera Ilda sua avó ‘de coração’.

Os comentários? Cheios de amigas querendo imitar a criativa ideia. Muitas usuárias estão marcando as “bests” de longa data e sugerindo uma tatuagem igual.

